Adana'da Art Arda 3 Deprem; Bazı Ev ve İş Yerlerinde Çatlaklar Oluştu - Son Dakika
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Adana'da Art Arda 3 Deprem; Bazı Ev ve İş Yerlerinde Çatlaklar Oluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde 1'er dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Vatandaşlar, evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarında çatlaklar oluşurken, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

07.08.2024 13:41
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1) ADANA'DA ART ARDA 3 DEPREM; BAZI EV VE İŞ YERLERİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

ADANA'nın Kozan ilçesinde 1'er dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Vatandaşlar, evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarında çatlaklar oluşurken, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı. Vatandaşlar, deprem anında evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar da parklara sığındı. Depreme yakalanan Yasin Yılmaz, "Sabah namazı vakti depreme yakalandık. Önceki deprem tecrübemizden dolayı hemen ivedi bir şekilde aşağı indik. Komşularımıza da panik olmamaları gerektiğini söyledik" dedi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; depremlerle beraber pencere ve kolonlardan gelen sesler duyuldu. Sarsıntının 10 saniyeden kısa sürdüğü kaydedildi. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Adana Kozan merkezli 4.6 (saat: 05.32) 4.5 (saat: 05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedillen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi. Gelişmelerin takip edildiğini bildiren Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

KOZAN KAYMAKAMI: OLUMSUZLUK YOK

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. Arslanköylü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, şu ana kadar ilçe merkezi ve depremin merkez üssü olarak belirlenen Mahyalar Mahallesi'nde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Art Arda 3 Deprem; Bazı Ev ve İş Yerlerinde Çatlaklar Oluştu - Son Dakika

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