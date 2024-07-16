Adana'da Asayiş Uygulamalarında 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 37 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Asayiş Uygulamalarında 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 37 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 28 tabanca, 11 tüfek, kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 438 fişek ile silah parçaları, 65,34 gram uyuşturucu, 63 uyuşturucu hap ile 5 çalıntı araç ele geçirildi. Denetimler sonucunda 549 bin 160 lira ceza kesilen 69 motosiklet sürücüsüne ek olarak, 37 şüpheli tutuklandı ve 249 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 6 kişiye adli işlem yapıldı. Denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye de para cezası uygulandı.

16.07.2024 10:31
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında 40 ruhsatsız silah ele geçirildi, 37 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 28 tabanca, 11 tüfek, kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 438 fişek ile silah parçaları, 65,34 gram uyuşturucu, 63 uyuşturucu hap ile 5 çalıntı araç ele geçirildi.

Denetimlerde, 69 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 549 bin 160 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi de yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Asayiş Uygulamalarında 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 37 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Asayiş Uygulamalarında 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 37 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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