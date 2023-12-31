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Adana'da Baba Ağır Yaralandı, Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Baba Ağır Yaralandı, Oğlu Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Nihat Ö. ve oğlu Muhammed Ö. evlerinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Muhammed Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba Nihat Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana\'da Baba Ağır Yaralandı, Oğlu Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 03:37,
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

Nihat Ö. (51) ve oğlu Muhammed Ö. (28) Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğul Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Ö. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baba Nihat Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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