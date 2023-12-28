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Adana'da Bayğaralar suç örgütüne operasyon: Firari şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Bayğaralar suç örgütüne operasyon: Firari şüpheli yakalandı

Adana'da faaliyet gösteren ve çıkar amaçlı silahlı suç işleyen Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin cinayet, yaralama, tehdit, dolandırıcılık gibi suçları işlediği ve birçok iş yerine saldırı düzenlediği belirlenmişti.

Adana\'da Bayğaralar suç örgütüne operasyon: Firari şüpheli yakalandı
28.12.2023 - 10:37,
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Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

KOM ekipleri, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "dolandırıcılık" olmak üzere 6 suçtan yakalama kararı bulunan firari Emin U'nun merkez Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler firari Emin U'yu gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

"Bayğaralar" organize suç örgütü üyelerinin Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koydukları ve uyuşturucu ticaretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti. Örgüte yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda 78 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Bayğaralar suç örgütüne operasyon: Firari şüpheli yakalandı - Son Dakika
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