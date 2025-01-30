Adana'da Bebek İçin Topuk Kanı Alınmasını Reddeden Aileye Soruşturma

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ADANA'da 2,5 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin topuk kanının alınmasını reddeden Murat (40) ve Seda (35) Ç. çifti hakkında Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Adana 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, çocuğun sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.

Seyhan ilçesinde yaşayan Murat ve Seda Ç. çifti, 2,5 ay önce özel hastanede dünyaya gelen M.T. adını verdikleri bebeklerinden topuk kanı alınmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine hastane yönetimi, durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlığın şikayeti sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aile hakkında soruşturma başlattı. Murat Ç., soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.

'RIZAMIZ DIŞINDA İŞLEM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'

Murat Ç., ifadesinde " Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli de yenidoğan bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların tanılanması ve tedavi edilmesi için uygulanan topuk kanı uygulaması hakkında aile ile görüşerek bilgiler verdi. Taranan hastalıklar ile olası etkileri yönünden bilgilendirilen aile, bu uygulamayı kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Adana 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, soruşturma kapsamında; çocuğun sağlık işlemlerine karşı çıkan babası ve annesinin şüpheli sıfatıyla değerlendirildiği, bu durumun da çocuğun sağlık hizmetleri almasında risk oluşturduğu için bundan sonraki sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.

İKNA OLMAYAN AİLELER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlükleri aşı ve topuk kanı alımını reddeden aileler için sağlık personelinden oluşan bir ekip oluşturuyor, ailenin eğitim ve kültürel durumuna göre ikna yöntemine gidiliyor, eğer ikna süreci gerçekleşmezse hukuki süreç başlatılıyor, bu süreçte çocuğa vasi tayin edilip, mahkeme aileyi de dinleyerek karar veriyor.