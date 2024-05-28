Adana\'da depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisinin 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Abdullah Yeldan katılmadı. Müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nı projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.
Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına, İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) görevli deprem konusunda uzman akademisyenlerden sanığın kusur durumuna ilişkin istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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