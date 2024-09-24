Adana\'da Bıçaklı Kavga: 20 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Güncel

Adana'da iki grup arasındaki kavgada 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 19 Eylül'de Batuhan Kolsuz'un iki grup arasındaki kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili araştırmasını sürdürdü.

Kavgaya karıştığı belirlenen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Olay günü zanlılardan Alperen K'nin, kız arkadaşı İlknur G. ile doğum gününü kutladığı mekandan ayrılırken, genç kızla konuşmak isteyen Berat Caner C. ile tartıştığı öğrenildi.

Tartışmanın ardından çıkan kavgaya tarafların arkadaşlarının da katıldığı, bu sırada Berat Caner C'nin arkadaşı Batuhan Kolsuz'un bıçaklandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K, Necati K, Enes Emre K, Tolga K. ve Eren A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde 19 Eylül'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz hayatını kaybetmiş, polis ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.