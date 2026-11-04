Dükkanından 115 kilo gümüş çalınan Adanalı esnaf, çalıntı zincirlerini kuyumcuda parayla geri aldı - Son Dakika
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Dükkanından 115 kilo gümüş çalınan Adanalı esnaf, çalıntı zincirlerini kuyumcuda parayla geri aldı

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Dükkanından 115 kilo gümüş çalınan Adanalı esnaf, çalıntı zincirlerini kuyumcuda parayla geri aldı
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Adana Seyhan'da gümüş toptancısı İshak Şengül'ün iş yerine giren şüpheli, demir kapıyı oksijen tüpüyle keserek 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvallarla götürdü. Polis, gümüşlerin yaklaşık 55 kilosunu bularak sahibine teslim etti. Hırsızlıktan 2 hafta sonra bir kuyumcuda kendi zincirlerini gören Şengül, bunları 45 bin lira ödeyerek satın aldı. Şengül'e göre tutuklanan 2 şüpheli suçu inkar ediyor.

Adana'da dükkanındaki 115 kilogram gümüşü çalınan toptancı İshak Şengül (56), zararının yaklaşık 9 milyon lira olduğunu belirterek, "Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" dedi.

Olay, 13 Eylül'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen takı ustası Mehmet Ali L. (53), motosikletine yüklediği malzemelerle daha önce birlikte ticaret yaptığı gümüş toptancısı İshak Şengül'ün dükkanının bulunduğu iş hanına gitti. Bir süre içeride saklanan Mehmet Ali L., iş hanının kapanmasını bekledi. Ardından Şengül'ün dükkanının demir kapısının kilidini oksijen tüpüyle kesen Mehmet Ali L., bir kısmı külçe olan toplam 115 kilogram gümüşü yanında getirdiği valiz ve çuvala koyarak çaldı. Şüphelinin, çaldığı gümüşleri motosikletine yükleyip götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şengül'ün ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskınla gözaltına aldı.

GÜMÜŞLERİN 55 KİLOSU BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı aksamları değiştirilen ve boyandığı belirlenen motosiklet ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Mehmet Ali L.'nin gümüşleri taşıdığı valiz de evinin odunluğunda bulundu. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Mehmet Ali L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin, iki farklı adreste yaptığı aramada, çalınan gümüşlerin yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edildi.

KENDİ GÜMÜŞÜNE 45 BİN LİRA ÖDEDİ

Öte yandan bir başka şüpheli Lütfi B.'nin (48), 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında, çalınan gümüşlerden 550 gramını bozdurmaya çalıştığı öğrenildi. Kuyumcu, telefonla aradığı Şengül'ü "Gümüş satmak isteyen bir müşteri geldi. İhtiyacın varsa, gelip satın al" diyerek yanına çağırdı. Dükkana giden Şengül, incelerken kendisinin çalınan ürünleri olduğunu anladığı gümüş zincirleri 45 bin lira ödeyerek satın aldı. Şengül'ün ihbarıyla gözaltına alınan ve ürünleri tanımadığı 2 kişiden 30 bin lira karşılığında satın aldığını öne süren Lütfi B. de tutuklandı.

İshak Şengül, "Şüpheliyle daha öncesinde ufak tefek ticaretimiz oluyordu. Piyasaya borcu olduğunu duyuyordum ancak böyle bir şey yapacağını hiç düşünemedim. Dükkanımda o sırada güvenlik kameralarının çalışmadığını öğrenmiş ve bunu değerlendirmiş. Akşam binaya girip, saklanmış. Herkes gittikten sonra da saat 01.30'a kadar çalışarak gümüşlerimi çalmış. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 115 kilogram gümüşüm çalındı. Bunun yaklaşık 55 kilogramı bulundu, Adana emniyetine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalınan gümüşlerinin bir kısmını satın aldığını belirten Şengül, "Olaydan 2 hafta sonra evime gitmeye hazırlanırken bir kuyumcu arkadaşım aradı ve gümüş bozdurmak isteyen bir müşterisi olduğunu söyleyerek beni çağırdı. Kuyumcuya gittiğimde çalınan gümüş zincirlerim olduğunu fark ettim. Her bir zincir 2 gram ağırlığında ve yatırım yapılmayacak ürünler. Müşteriye nereden aldığını sorduğumda, Adıyaman'dan yatırım için aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp, ürünlerin benim olduğunu söyledim. Israrla yatırım için aldığını söyleyince ürüne 45 bin lira ödeme yapıp, aldım" dedi.

9 MİLYON LİRALIK ZARAR SÜRÜYOR

Zararının bir an önce giderilmesini isteyen Şengül, "Kuyumcuda, gümüş zincirleri aldığım şüpheli de tutuklandı ancak evinde bir şey bulunamadı. Tutuklanan iki şüpheli de suçlarını inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyorlar. Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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