Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana\'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak ve silah kullanıldı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

10.03.2024 02:01  Güncelleme: 02:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güzelyalı, Çukurova, Adana, Olay, Güvenlik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Instagram'a eklenen mini emoji oyunu nasıl oynanır?
    02:21 Instagram'a eklenen mini emoji oyunu nasıl oynanır?

    Instagram'a sessiz sedasız eklenen mini emoji oyununu nasıl oynayabileceğinizi öğrenin. Oyunu başlatmak için özel mesajlar kısmından bir sohbete girip karşıdaki kişiye bir emoji gönderin. Gönderdiğiniz emojiye tıklayarak oyunu başlatın ve emojinin ekranın altına kaçmasını engelleyin. Puanınızı arttırdıkça oyunun zorluk seviyesi yükselecek.

  • Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı
    01:43 Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

    Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü tır bariyerlere çarparak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kazada tırın kupa kısmı dorseden ayrıldı ve inşaat demirleri çevreye saçıldı.

  • Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı
    01:42 Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Tır Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı

    Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildi. Kazada, tırın sürücüsü ve 2 yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • AK Parti Edremit'te İsmail Say'a Destek Açıklandı
    01:42 AK Parti Edremit'te İsmail Say'a Destek Açıklandı

    AK Parti'nin Edremit'teki belediye başkan aday adayları ve ilçe başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi bir araya gelerek resmi aday İsmail Say'a desteklerini açıkladılar. Aday adayları ve ilçe başkanı, birlik mesajı vererek ortak çalışmanın önemine vurgu yaptılar.

  • Viyana'da İsrail'in Gazze saldırılarına karşı hüzün yürüyüşü düzenlendi
    01:17 Viyana'da İsrail'in Gazze saldırılarına karşı hüzün yürüyüşü düzenlendi

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için hüzün yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlarla birlikte sessiz bir şekilde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları ve sembolik kefenler taşıdı. Katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla yürüyüşe katıldıklarını belirtti. Ayrıca, İrlandalı bir gösterici de sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Batı'nın bu duruma karşı sessiz kalmasının korkunç olduğunu ifade etti.


00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
20:15 GKRY’deki bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk sebebiyle kapatıldı GKRY'deki bir manastır, eşcinsel ilişki ve yolsuzluk sebebiyle kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 02:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement