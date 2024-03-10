Adana\'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü tır bariyerlere çarparak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kazada tırın kupa kısmı dorseden ayrıldı ve inşaat demirleri çevreye saçıldı.
Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildi. Kazada, tırın sürücüsü ve 2 yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AK Parti'nin Edremit'teki belediye başkan aday adayları ve ilçe başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi bir araya gelerek resmi aday İsmail Say'a desteklerini açıkladılar. Aday adayları ve ilçe başkanı, birlik mesajı vererek ortak çalışmanın önemine vurgu yaptılar.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için hüzün yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlarla birlikte sessiz bir şekilde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları ve sembolik kefenler taşıdı. Katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla yürüyüşe katıldıklarını belirtti. Ayrıca, İrlandalı bir gösterici de sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Batı'nın bu duruma karşı sessiz kalmasının korkunç olduğunu ifade etti.
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