Adana'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
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Adana'da Cinayet Davası Başladı

Gökhan Çelik'in karısını ve bacanağını öldürmesiyle ilgili yargılama Adana'da başladı.

16.01.2025 23:16
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı karısını ve bacanağını tabancayla öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çelik ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, maktul eşi Hatice Çelik ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını öne süren sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim. Ben iddia edildiği üzere polis memurlarına kesinlikle ateş etmedim. Zaten ben de askeri personelim. Polise yönelik ateş etmem söz konusu olamaz. Polislerle çatışmaya girmedim. Bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiler.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak Gökhan Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, adli sicil kayıtlarına göre sanığın eski sevgilisi ile arasında "darp" suçlamasına ilişkin yargılama bulunduğu gerekçesiyle bu dosyanın akıbetinin sorulmasına, bu celse beyanı alınamayan müşteki ve tanıkların diğer celse dinlenilmesine karar verdi, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 28 Haziran 2024'te Gökhan Çelik (29), 70 AAF 487 plakalı otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i tabancayla vurduktan sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e (27) ateş etmişti.

Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı.

Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, kendilerine ateş açan Gökhan Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı.

Çalışmalar sonucu Yeşilyuva Mahallesi'nde bir evin damında saklanırken yakalanan Gökhan Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan, Gökhan Çelik tarafından tabancayla vurulan bacanağı Murat Akdöker (30), 19 Temmuz 2024'te tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuklu sanık Gökhan Çelik hakkında, eşi maktul Hatice Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bacanağı Murat Akdöker'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, olayı görünce duruma müdahale eden polise yönelik ateş etme eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, sanığın kaçarken ateş açması sonucu yaralanan İ.H.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla yaralama" suçundan 9 aya kadar, C.A'yı yaralamasına yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıla kadar ve "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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