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Adana'da Demir Yolu Hattından Bakır Kablo ve Trafo Çalan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Demir Yolu Hattından Bakır Kablo ve Trafo Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TCDD'ye ait trafo merkezinden 150 metre bakır kablo ve trafo çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı bildiren görevlilerin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 4 şüphelinin kimliği belirlendi ve jandarma ekipleri tarafından adreslerine yapılan baskınlarla şüpheliler yakalandı.

Adana\'da Demir Yolu Hattından Bakır Kablo ve Trafo Çalan 4 Şüpheli Yakalandı
24.01.2024 - 15:26,
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Adana'da demir yolu hattından bakır kablo ve trafo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan ilçesinde TCDD'ye ait trafo merkezinden 150 metre bakır kablo ve trafo çalındı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmayla olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Demir Yolu Hattından Bakır Kablo ve Trafo Çalan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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