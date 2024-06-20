Adana'da depremde yıkılan apartmanda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirlendi - Son Dakika
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Adana'da depremde yıkılan apartmanda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirlendi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirtildi. Rapor, müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün tutuklu yargılandığı dava dosyasına eklendi.

20.06.2024 11:20
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirtildi.

Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılandığı dava dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmana ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Perde uçlarında demir bulunmadığı tespit edilmiştir"

Yapının bazı kolonlarındaki kusurların belirtildiği raporda, şu bilgiler aktarıldı:

"Bazı kolonlarda yeteri kadar demir kullanılmadığı, kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir."

Raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, apartmanda kullanılan betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığının belirlendiği paylaşıldı.

Binanın, yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı anlatılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığı, projedeki uyumsuzlukların denetim aşamasında tespit edilmediği belirlenmiştir."

Hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen Alpargün'ün yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 27 Haziran'da görülecek.

Deprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmişti

Adana'da depremde yıkılması sonucu 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da depremde yıkılan apartmanda yeteri kadar demir kullanılmadığı belirlendi - Son Dakika

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