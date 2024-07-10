Adana'da depremde yıkılan binada tutuklanan 2 kişi adli kontrolle tahliye edildi

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un zemin katındaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği iddiasıyla tutuklanan 2 kişi, konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

4. Sulh Ceza Hakimliği, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sırasında tutuklanmalarına karar verilen ve 13 Haziran'da cezaevine gönderilen B.B. ve oğlu O.B ile ilgili tahliye kararı aldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"B.B. ve O.B'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya içerisinde bulunan rapor ile Çukurova Üniversitesi bilirkişi raporunda şüphelilere kusur izafe edilmediği için B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphenin olmadığından bahisle, öncesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildiği, şüphelilerin aşamalardaki savunmalarında binayı satın aldıktan sonra kolon kesmediklerini ve esaslı bir tadilat yapmadıklarını beyan ederek 2 yıldan kısa bir süre bina maliki olarak bulundukları, binayı 21 Eylül 2020'de başka bir kişiye devrettikleri, binanın birden çok kez farklı tarihlerde depremden önce de farklı kişiler ve şirketler tarafından tadilatının yapıldığının belirtildiği, yine dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporunda şüphelilere açıkça kusur atfedilmediği, Karadeniz Teknik Üniversitesi raporunda da açıkça şüpheliler B.B. ve O.B'nin binada kolon kesme ve esaslı bir şekilde tadilat yaptığına dair tespitin bulunmadığı ancak tadilat yapan kişiler hakkında genel bir değerlendirme yapıldığı tespit edilmiştir."

Hakimliğin kararında, B.B. ve O.B'nin sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklulukta geçirdikleri süre, kaçacağı veya delilleri karartacağı şüphesini uyandıran somut olgu bulunmaması ve suç vasfının lehe değişme ihtimali dikkate alınarak konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliyesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Olayın geçmişi

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Firari sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, tek sanıklı dosya kapsamında Akkaya'nın yargılanmasına başlanmıştı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sırasında, zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği iddiasıyla B.B. ve O.B, 13 Haziran'da tutuklanmıştı.