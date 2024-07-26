Adana'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Darbettiği İddia Edilen Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

Güncel

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar, sanığa plastik korumalıkla vurduğu iddia edilen kadın hakkında ise 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'ndeki evde 12 Mart'ta kavga eden tutuksuz sanıklar H.O.M. (30) ve dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A. (44) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.O.M'nin kadından para istediği, İ.A'nın kabul etmemesi üzerine çift arasında kavga çıktığı belirtildi.

Kavga sırasında H.O.M'nin kadını darbettiği anlatılan iddianamede, İ.A'nın da koltuk kenarındaki plastik korumalıkla H.O.M'nin göğsüne vurduğu ifade edildi.

Sanıklardan H.O.M'nin "konutta veya eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, İ.A'nın ise "tehdit" suçundan 2 yıl, "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.