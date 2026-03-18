Adana'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
Adana'da Dolandırıcılık Davası

18.03.2026 13:58
İki sanığın klima satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da klima satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen tutuksuz B.D. ve A.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıkların, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki C.Ü'nün 16 Haziran 2025'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık klima ilanına ilişkin A.Ş. ile irtibata geçtiği belirtildi.

Müştekinin, kapora için istenen 15 bin 500 lirayı sanıklardan B.D'nin banka hesabına gönderdiği, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen B.D. ve A.Ş'nin klimayı teslim etmediği iddianamede anlatıldı.

İfadelerinde hakkındaki suçlamaları A.Ş. ve B.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı İşte kazanan Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş cezaevinde maç yaptı! İşte kazanan
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Paket paket tavuklar çöpe gitti Paket paket tavuklar çöpe gitti
İran’ın Dünya Kupası’na katılmak için bir şartı var İran'ın Dünya Kupası'na katılmak için bir şartı var
Rusya: Ukrayna’da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik Rusya: Ukrayna'da Sumi ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
14:40
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
SON DAKİKA: Adana'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
Advertisement
