Adana'da Dolandırıcılık Davası

23.03.2026 18:38
İnternet üzerinden sigorta dolandırıcılığı yapan sanığa 2 yıl 1 ay hapis ve 14 bin 300 lira ceza verildi.

Adana'da, internet üzerinden araç sigorta işlemi ilanıyla bir kişiyi 6 bin 861 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 2 yıl 1 ay hapis ve 14 bin 300 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.K. ve müşteki S.O. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki S.O'nun internet sitesinde otomobil sigorta işlemi ilanını görüp tanıştığı sanık Y.K'nin, kendi banka hesabına 6 bin 861 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın S.O. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, Y.K'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki S.O. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 2 yıl 1 ay hapis ve 14 bin 300 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
