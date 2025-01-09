Adana\'da Eşine Bıçaklı Saldırı: Kadın Hakkında Ev Hapsi Kararı

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ADANA'da ayrı yaşadığı Mehmet A.'nın (26) kullandığı özel halk otobüsüne binen Sabriye A. (26), 2,5 yaşındaki oğlunu gizlediği iddiasıyla eşine biber gazı sıkıp, kolunu ısırdıktan sonra boynundan bıçaklayıp, kaçtı. Araç kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan Sabriye A. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kullandığı otobüsle hastaneye giden Mehmet A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, 7 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Mehmet A. ile eşi Sabriye A., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmaya karar verip, ayrı yaşamaya başladı. Hafta sonu 2,5 yaşındaki oğlunu yanına alan Mehmet A., iddiaya göre, kardeşinin evine bıraktı. Oğlunun yerini öğrenemeyen Sabriye A. ise kent merkezindeki durakta eşinin bulunduğu hattaki otobüsleri tek tek kontrol etti. Eşinin direksiyonda olduğunu gören Sabriye A., arka kapıdan otobüse binip, sürücü bölümüne yöneldi. Eşine biber gazı sıkıp, saçını çeken Sabriye A., daha sonra da kolunu ısırdı. Müdahale etmek isteyen yolculara da biber gazı sıkan Sabriye A., eşini boynundan bıçakladı. O anlar araçtaki kameraya yansıdı.

OTOBÜSLE HASTANEYE GİTTİ

Bıçaklı saldırının ardından araçtan inen Sabriye A., koşarak ara sokakta izini kaybettirdi. Yaralı Mehmet A. ise yolcuları indirip, otobüsle Seyhan Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Sabriye A.'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

'KEŞKE SONU BÖYLE OLMASAYDI'

Emniyete götürülen Sabriye A., ifadesinde, "Çocuğumu gizlediği için öfkelendim. Konuşmak için gittim ancak olayı, bir anlık sinirle gerçekleştirdim. Keşke sonu böyle olmasaydı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözyaşı döktü. Mahkemeye çıkarılan Sabriye A. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA,