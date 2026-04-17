Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

17.04.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan'daki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahalelere devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Vali Mustafa Yavuz ekiplerden bilgi aldı

Vali Mustafa Yavuz, olay yerinde ekiplerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Yangının geri dönüşüm tesislerinin yoğun olarak bulunduğu alanda çıktığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Geri dönüşüm tesisimizin depo alanında, yani bu atıkların biriktirildiği ve işlendiği alanda yangının çıktığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Zaten haberimiz olur olmaz hem itfaiye ekiplerimizi hem emniyetimize ait TOMA'larımızı hem diğer kurumlarımızdaki arazözlerimizi, iş makinelerimizi, personellerimizi hızlıca buraya sevk ettik. Arkadaşlar çalışmaya başladılar. Şu an itibarıyla yangının çıktığı ilk noktada, yani az önce inceleme yaptığımız alanda yangın devam ediyor. Yangın sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti ama arkadaşlar hem arkadan hem yan taraflardan yangını çevrelediler."

Yavuz, geri dönüşüm tesislerinin içinde yanıcı malzemeler bulunduğuna dikkati çekti.

"Amacımız yangının çevreye sirayet etmemesi"

Yangını bir yandan çevrelerken bir yandan da söndürmeye çalışacaklarını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız yangının çevreye sirayet etmemesi. Burada geri dönüşüm malzemeleri yoğunlukta bulunuyor. Kontrol altına alıp çevrelediğimiz zaman bu içten içe yanmaya devam edecek ama arkadaşlarımız da müdahaleye devam edecekler. Biraz daha yangının ateşi ve enerjisi düştükten sonra iş makineleriyle arkadaşlarımız sağını ve solunu açarak oralardan da müdahaleye başlayacaklar."

Sıcaklıkların artmasıyla bu tür risklerin yaşandığını ifade eden Yavuz, bundan sonra böyle bir yangının meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını dile getirdi.

Yangının tesisin depo alanında çıktığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Sıkışmadan, sıcaklıkların artmasından kaynaklanabilir, elektrikten olabilir. Ayrıca buralar 24 saat makinelerin çalıştığı ve ışık ürettiği alanlar. Makinelerin ısınmasının da etkisi olabilir. İtfaiyemiz yangını söndürdükten sonra bununla ilgili daha net teknik raporlarını düzenleyecekler."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Seyhan, Adana, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:22:50. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.