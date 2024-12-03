Adana'da Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Haraç İsteyen İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da, yüzlerini gizleyerek bir atölye sahibine 25 milyon lira haraç istemek isteyen iki genç, para vermeyince iş yerini tabancayla taradılar. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

03.12.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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ADANA'da yüzlerini şapka ve cerrahi maskeyle gizleyen Kerem K. (19) ile arkadaşı Ural B. (20), telefonla aradıkları atölye sahibi Kadir S.'ye (47) "Sana ceza kestik. Bize 25 milyon lira vereceksin" diyerek tehdit edip, haraç istedi. Kadir K. para vermeyi reddedince 2 şüpheli, iş yerine tabanca ile ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, haraç iddialarını reddeden 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Kasım'da saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir demir atölyesinde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve cerrahi maskeyle gizleyen Kerem K., arkadaşı Ural B.'nin kullandığı motosikletle Kadir S.'nin iş yerinin önüne gitti. Kadir S.'yi cep telefonuyla arayan 2 kişi, "Sana ceza kestik. Bize 25 milyon lira vereceksin yoksa kötü olur" dedi. Para vermeyi reddeden Kadir S., telefonu kapatıp, polise haber verdi. Bunun üzerine Kerem K., tabancayla iş yerine ateş edip, Ural B. ile birlikte kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

'ARAMIZDA BORÇ NEDENİYLE HUSUMET VARDI'

Kadir S.'nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin Seyhan ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kerem K., "Aramızda borç nedeniyle husumet vardı. Bu nedenle iş yerine ateş açtım. Kimseden haraç istemedik" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem K. ile Ural B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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