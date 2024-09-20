Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı

Adana'da hırdavat dükkanına yapılan silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

20.09.2024 10:19
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir hırdavat dükkanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haydaroğlu Mahallesi'nde bulunan M.R'ye (80) ait hırdavat dükkanına 25 Ağustos'ta kapalı olduğu sırada tabancayla ateş edildi.

İş yerine çok sayıda merminin isabet ettiği saldırının ardından burada görevli bekçi olayı polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Olayda silahla ateş açtığı öne sürülen Muhammed Enes Y. (18) ile motosikleti kullandığı iddia edilen arkadaşı Murat D. (22) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Polis ekipleri, zanlıları otomobille takip edip çevrede gözcülük yaptığı ileri sürülen Mehmet E. ve aracın sahibi Abdulhakim D'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Enes Y, Murat D. ve Mehmet E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Abdulhakim D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, 2 kişinin bulunduğu seyir halindeki motosikletten iş yerine tabancayla ateş açılıyor. Buradan uzaklaşan şüpheliler, bir süre sonra dönüp yeniden iş yerine silahla ateş açıyor. Saldırı sırasında iş yerinin bekçisinin de endişeli anlar yaşadığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Hırdavat Dükkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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