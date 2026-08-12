Adana'da Hırsızlık: 100 Çeyrek Altın ve 600 Bin Lira Çalındı
Adana'da 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalan 2 şüpheli tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evden 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi'nde İbrahim Ü'ye ait evin kapısını 24 Temmuz'da kırarak içeri giren zanlılar, açtıkları çelik kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alarak kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler Orhan Ö. (30) ile M.U.K'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlıların kapısını kırdıkları eve girmeleri ve daha sonra ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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