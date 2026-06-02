Adana\'da Hırsızlık: Yaşlılardan Para Çaldı

02.06.2026 10:08
Sinan Eleş, yaşlılara yardım bahanesiyle 37 bin lira çalan hırsızlık suçundan tutuklandı.

ADANA'da farklı tarihlerde, ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşan Sinan Eleş (49), 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen Eleş'in, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı, bir süre önce de tahliye olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Eleş, tutuklandı.

Olay, 3 Nisan'da saat 14.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Erdoğan K. (75), maaşını çekmek için caddedeki ATM'ye gitti. Bu sırada cep telefonuyla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Eleş, Erdoğan K.'ye yaklaşıp yardım teklif etti. Teklifi kabul eden Erdoğan K.'nin söylediği tutarı çeken şüpheli, ATM'den çıkan paranın 7 bin lirasını el çabukluğuyla ayırıp, cebine koydu. Kalan parayı da Erdoğan K.'ye teslim eden şüpheli, daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay anı ise ATM'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 KİŞİNİN DAHA PARASINI ÇALMIŞ

Evine döndüğünde parasının eksik olduğunu fark eden Erdoğan K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, yakın tarihlerde aynı bölgedeki ATM'lerden para çekmek isteyen 3 kişinin daha yaklaşık 30 bin lirasını çaldığını belirledi.

PİSTE DE ÇIKMIŞ

Öte yandan şüpheli Sinan Eleş'in, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığını saptadı. Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp tutuklandığı anlaşıldı. Eleş'in, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine polis ekipleri, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskında Sinan Eleş'i gözaltına aldı. Evdeki aramada, çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, "Paraya ihtiyacım vardı, çaldım. İhtiyaçlarımı gidermek için harcadım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Eleş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:12:33. #7.12#
