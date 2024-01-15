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Adana'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde yer alan iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Adana\'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü
15.01.2024 - 08:53,  Güncelleme: 08:54
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Adana'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iki katlı evin damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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