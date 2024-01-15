Adana\'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da iki katlı müstakil evin damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iki katlı evin damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.