Adana\'da Kanlı Hesaplaşma: 2 Ölü, 1 Yaralı

ADANA'da Mehmet Nuri A. (46), borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Aytekin Fil'i (53) iş yerinde tabancayla öldürüp, eşi Neslihan Fil'i (48) de yaraladı. Şüpheli hafif ticari araçla olay yerinden kaçarken, araca binen Fil çiftinin oğulları Sinan Fil'i (30) de başından vurarak öldürdükten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nuri A., iddiaya göre borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Nuri A., tartıştığı Aytekin ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil'i ateş edip, iş yerinden çıktı.

ÇİFTİN ÇOCUĞUNU DA ARAÇTA TABANCA İLE VURUP YAYA OLARAK KAÇTI

Saldırgan Mehmet Nuri A., olay yerine geldiği hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken Fil çiftinin oğlu Sinan Fil, engellemeye çalıştı. Şüphelinin aracına binen Sinan Fil, saldırganı yakalamaya çalıştı. Araç seyir halindeyken ikili arasında yaşanan arbede sırasında Sinan Fil başından vuruldu. Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne giden şüpheli Nuri A., kanlar içerisinde kalan Sinan Fil'in içinde bulunduğu aracı sokak ortasında terk edip, yaya olarak kaçtı.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Fil'in iş yeri ve şüphelinin aracını bıraktığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde vurulan Fil çifti, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan çiftten Aytekin Fil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelinin bıraktığı aracın içerisinde yapılan incelemede ise Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Tedaviye alınan Neslihan Fil'in ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.