Adana'da Kapkaç Zanlıları Tutuklandı

Adana'da bir kadını yerde sürükleyerek çantasını çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 kapkaç zanlısı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 13 Haziran'da motosikletli 2 kişi, kaldırımda bekleyen Esra A'yı yerde sürükleyerek, 6 bin lira, cep telefonu ile kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantasını çaldı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Esra A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri de zanlıları yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Polis, yaklaşık 100 saatlik görüntü inceleyerek zanlıları belirledi

Ekipler, olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Motosikleti kullandığı öne sürülen Kerim A. (27) ile kadının çantasını çaldığı iddia edilen Sezai Y. (23), merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki ikametlerine yapılan operasyonlarda yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların, bu olaydan yaklaşık 10 dakika önce Belediye Evleri Mahallesi'nde başka bir kadının çantasını da benzer yöntemle çalmaya çalıştıkları ancak başarısız oldukları belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı kadın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadının yerde sürüklenerek çantasının çalınması kamerada

Olay yerinin yakınındaki iki binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, Esra A, kaldırımda beklediği sırada motosikletli 2 şüpheli yanına yaklaşıyor. Daha sonra sürücünün arkasındaki şüpheli, kadının omzunda asılı çantasını almaya çalışıyor. Bu sırada kadın ve zanlı birlikte yere düşüyor. Kadının çantasını alan zanlı, yerden kalkıp arkadaşının kullandığı motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Yerden kalkmaya çalışan yaralı kadın ise baygınlık geçirerek yerde hareketsiz kalıyor.