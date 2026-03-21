Adana\'da Kardeşlere Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ADANA'da yol kesen zorbalar, 4 kardeşten para istedi. Yaşanan arbede sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan kardeşlerden 1'i öldü, 2'si ise yaralandı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, geç saatlerde Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 4 kardeşin önünü kesen şüpheliler, kendilerine para vermelerini istedi. Şüpheliler ile kardeşler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan grup olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliye yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.