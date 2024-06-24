Adana'da Karısını, Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Zanlı ile Babası Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Karısını, Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Zanlı ile Babası Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldüren zanlı ile babası tutuklandı. Zanlının yakalanması için özel ekip oluşturulmuş ve Hatay'ın Erzin ilçesinde saklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, zanlının kaçırdığı 3 aylık bebeğe de polisler tarafından ulaşılmıştır. Zanlı ve babası Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş ve tutuklanmıştır.

24.06.2024 19:15
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) silahla öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) yakalandı.

Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakim A'nın ifadesinde olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi.

Zanlı ile babası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan şüphelinin evi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kurşunlandı.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Seyhan, Erzin, Hatay, Adana, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Karısını, Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Zanlı ile Babası Tutuklandı - Son Dakika

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