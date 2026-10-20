Adana\'da kediye çarpmamak için manevra yapan 18 yaşındaki sürücü hafif yaralandı

Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan 18 yaşındaki sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde 17 Ekim'de yola çıkan kediden kaçmak isteyen 18 yaşındaki sürücü manevra yaptı, motosikleti devrildi. Hafif yaralanan sürücünün kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
ADANA'da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan sürücü Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.
Kaza, 17 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı.
Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?