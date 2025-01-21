Adana'da Komşu Tarafından Vurulan Kadın Hayati Tehlike Altında - Son Dakika
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Adana'da Komşu Tarafından Vurulan Kadın Hayati Tehlike Altında

Adana\'da Komşu Tarafından Vurulan Kadın Hayati Tehlike Altında

Adana'nın Feke ilçesinde, Müyesser Kızıloluk adlı kadın, komşusu tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hırsızlık amacıyla eve giren Mustafa Kaan Ergen, altın bilezikleri çaldıktan sonra yakalandı ve tutuklandı. Kızıloluk'un durumu ise ciddiyetini koruyor.

21.01.2025 12:52  Güncelleme: 12:58
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ADANA'nın Feke ilçesinde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk'u (53) tabancayla vurarak ağır yaralayıp kolundaki altın bilezikleri alan şüphelinin, komşusu Mustafa Kaan Ergen (37) olduğu belirlendi. Ergen, Gaziantep'te kuyumcuda bilezikleri bozdururken polis tarafından suçüstü yakalandı. İlk sorgusunda altınların eşine ait olduğunu söyleyen, çapraz sorguda ise suçunu itiraf eden Ergen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 22 Aralık gecesi ilçenin Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, eve gelen kişinin saldırısına uğradı. Kolundaki altın bilezikleri almak isteyen şüpheliye direnen Kızıloluk, önce darbedildi, daha sonra da tabancayla boynundan vuruldu. Kızıloluk'un yaralanmasının ardından saldırgan kolundaki 2 altın bileziği alıp, cep telefonunu da çaldıktan sonra kaçtı. Yardım istediği yakınları tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıloluk, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kızıloluk, hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay günü Kızıloluk'un evinin sokağına komşusu Mustafa Kaan Ergen'in girip çıktığını tespit etti. Ergen'in adresini belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldı.

GAZİANTEP'E GİDERKEN OTOMOBİLİ BOZULDU

Ergen, 17 Ocak'ta otomobiliyle Feke'den Kozan ilçesine, daha sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gitti. Ardından Gaziantep'e doğru yola çıkan Ergen'in otomobili Nurdağı ilçesinde bozuldu. Çekiciyle aracını Gaziantep'in Şahinbey ilçesine çektiren Ergen, çaldığı bilezikleri çarşıda bir kuyumcuda 84 bin liraya bozdurdu. Parayı aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalanan Erge, sorgulanmak için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ergen'in altınları bozdurduğu ve gözaltına alındığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İfadesinde, "Altınlar eşime aitti. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep'e gittim" diyen Ergen, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Sorgusunda, "Kadını tanıyordum. Onu çarşıda kolunda altın bileziklerle görünce hırsızlık yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisiyim ama bir süredir işsiz olduğum için paraya ihtiyacım vardı. O gün evin önünden geçerken de kapının açık olduğunu fark edince içeri girdim. Niyetim, eve girip sadece altınları çalmaktı. İçeri girdim, ancak mutfaktan ses gelince oraya yöneldim. Kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkartıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım" dediği öğrenilen Ergen, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Ergen'in saldırıyı gerçekleştirdiği ruhsatsız tabanca da dere kenarındaki moloz yığınlarının altında ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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