Adana'da Korsan Taşımacılığa 12 Milyon Ceza

Adana'da yılbaşından bu yana trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları tespit edilen 356 sürücüye toplam 11 milyon 997 bin 373 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde mevzuata aykırı taşımacılık yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı denetimlerde korsan taşımacılık yaptıkları belirlenen 356 sürücüye toplam 11 milyon 997 bin 373 lira ceza uygulandı, 334 araç 60 gün trafikten men edildi.

Kentte benzer denetimlerin süreceği öğrenildi.