Adana'da Kültürel Miras Eğitimi Düzenlendi

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3-5 Aralık günleri arasında "Sanayi Kentinden Kültürel Mirasa Bakış; Adana Örneği" başlıklı eğitim düzenlendi.

Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelere yönelik olarak 3-5 Aralık 2024 tarihleri Adana'da düzenlenen "Sanayi Kentinden Kültürel Mirasa Bakış; Adana Örneği" eğitiminde, bütüncül koruma süreci ve işlevlendirme çalışmaları paylaşıldı. Eğitime İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir, Muğla Büyükşehir ile Bodrum, Kastamonu, Bergama, Osmangazi, Bayraklı, Kuşadası, Mut, Fatih, Amasya, Ortahisar ve Nizip'ten uzmanlar katıldı.

Eğitimde kentin tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürülen koruma ve yaşatma çalışmalarını diğer kentlerden gelen katılımcılara göstermek amaçlandı. Eğitim kapsamında Adana'nın kentsel dokusu ele alınırken; Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan konaklar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları,Tepebağ Höyüğü kazı alanı, kent müzeleri ziyaret edildi; buralardaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alındı. Yine, Adana Arkeoloji Müzesi Kompleksi, Anavarza Antik Kenti ve Misis Antik Kenti ve Misis Antik Köprüsü de yerinde incelendi.

Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerde çalışan uzmanlara yönelik eğitimler, ÇEKÜL Akademi tarafından 2010 yılından bugüne ücretsiz olarak düzenleniyor.