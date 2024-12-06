Adana'da Kültürel Miras Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Kültürel Miras Eğitimi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Sanayi Kentinden Kültürel Mirasa Bakış; Adana Örneği' eğitiminde, kentin tarihi ve kültürel değerleri ele alındı. Eğitime Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden uzmanlar katıldı.

06.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3-5 Aralık günleri arasında "Sanayi Kentinden Kültürel Mirasa Bakış; Adana Örneği" başlıklı eğitim düzenlendi.

Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelere yönelik olarak 3-5 Aralık 2024 tarihleri Adana'da düzenlenen "Sanayi Kentinden Kültürel Mirasa Bakış; Adana Örneği" eğitiminde, bütüncül koruma süreci ve işlevlendirme çalışmaları paylaşıldı. Eğitime İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir, Muğla Büyükşehir ile Bodrum, Kastamonu, Bergama, Osmangazi, Bayraklı, Kuşadası, Mut, Fatih, Amasya, Ortahisar ve Nizip'ten uzmanlar katıldı.

Eğitimde kentin tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürülen koruma ve yaşatma çalışmalarını diğer kentlerden gelen katılımcılara göstermek amaçlandı. Eğitim kapsamında Adana'nın kentsel dokusu ele alınırken; Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan konaklar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları,Tepebağ Höyüğü kazı alanı, kent müzeleri ziyaret edildi; buralardaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alındı. Yine, Adana Arkeoloji Müzesi Kompleksi, Anavarza Antik Kenti ve Misis Antik Kenti ve Misis Antik Köprüsü de yerinde incelendi.

Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerde çalışan uzmanlara yönelik eğitimler, ÇEKÜL Akademi tarafından 2010 yılından bugüne ücretsiz olarak düzenleniyor.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Miras, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kültürel Miras Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kültürel Miras Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.