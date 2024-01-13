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Adana'da Limon Üreticileri Üzgün: Limonlar Dalında Kaldı - Son Dakika
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Adana'da Limon Üreticileri Üzgün: Limonlar Dalında Kaldı

Adana'da limon üreticileri, bu yıl düşen fiyatlar ve ihracat yasağı nedeniyle limonlarını satamadı. Kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, marketlerde ise 20-25 lira arasında satılıyor. Bu durum tüketiciyi olumsuz etkilerken, limonlar da dalında kalarak raf ömrünü yitirdi. Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, limonun ihracatının iyi planlanması gerektiğini ve sanayiye yönelik kullanımının artırılması gerektiğini belirtti.

13.01.2024 - 15:55,
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ADANA'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor. Fiyat uçurumunun tüketiciyi etkilediğini dile getiren Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, Ayrıca dönem dönem uygulanan ihracat yasağı da pazarı elimizden kaçırmamıza neden oldu. Kasım ayına kadar hasat edilmesi gereken limon dalında kalarak raf ömrünü yitirdi dedi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'nin karşılandığı Adana'da limon, bu yıl üreticisini üzdü. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limonun market rafındaki fiyatı ise 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Bu fiyat uçurumunun tüketiciyi ve üreticiyi olumsuz etkilediğini anlatan Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, rekoltenin de beklenenden fazla olmasıyla limonun dalında kaldığını belirtti. Geçen yıl 5,6 milyon ton civarında olan rekoltenin bu yıl 8 milyon ton olarak beklendiğini ifade eden İncefikir, limonun ihracatının iyi planlanması gerektiğini söyledi.

RAF ÖMRÜNÜ YİTİRDİ

Bahçede neredeyse bedavaya satılamayan limonun ülke genelinde marketlerde fahiş fiyatlara satışa sunulmasına vurgu yapan İncefikir, Bu fiyat farkı tüketicinin alımını zorladı. Ayrıca dönem dönem uygulanan ihracat yasağı da pazarı elimizden kaçırmamıza neden oldu. Kasım ayına kadar hasat edilmesi gereken limon dalında kalarak raf ömrünü yitirdi. Ürünler yumuşamaya başladı. Dalında kalan limon kalitesini yitirdi. İhracat boyunu yitirdi. Üreticinin sıkıntısı, ürünü pazara sokamaması oldu. Artık ağaçlar budamaya girmek zorunda. Ürünleri kaldırmak gerekiyor. Limonun sanayiye sokulup meyve suyu, konsantre alanında kullanımı genişletilmelidir. Bunun yanı sıra iyi depolarda ihracat dönemine kadar muhafaza edilebilir diye konuştu.

Adana\'da Limon Üreticileri Üzgün: Limonlar Dalında Kaldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Adana'da Limon Üreticileri Üzgün: Limonlar Dalında Kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Limon Üreticileri Üzgün: Limonlar Dalında Kaldı - Son Dakika
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