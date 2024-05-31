Adana\'da Mehmetçik ve İsrail\'in saldırıları sonucu Gazze\'de hayatını kaybedenler için dua edildi

Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.
Merkez Seyhan ilçesinde " Filistin'e destek, Gazze'ye dua" buluşması kapsamında vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.
Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
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