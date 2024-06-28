Adana'da metruk evde ceset bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık ve 4 arkadaşı yargılanıyor

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, metruk evde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile ona yardım ettikleri öne sürülen 4 arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Y.S. ile tutuksuz sanıklar C.S, B.S, M.Ş.U. ve A.S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Y.S, Aşkın Kaya'yı kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Gebze'de çalıştığını, Adana'ya bir arkadaşının düğününe katılmak üzere geldiğini anlatan Y.S, şunları iddia etti:

"Düğün bitti, ailemi görmek istedim. Oradan da Gebze'ye gidecektim. M.Ş.U. 'Ben de seninle geleyim.' dedi. M.Ş.U. taksi çağırdı, kendisinden bana esrar bulmasını istedim. Mahalleye gittik, esrar alıp mahalleden çıktım. Husumetlilerim olduğu için yanımda silah vardı. Daha sonra Gebze'ye geri döndüm. Bu olayla benim bir bağım yoktur. Neden beni bu olaya bağladılar bilemiyorum. Tahliye ve beraat talep ediyorum."

Savunmaları alınan diğer sanıklar da Aşkın Kaya'nın öldürülmesiyle ilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Aşkın Kaya'nın ablası müşteki N.D. ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, "Kardeşimin birisiyle husumeti yoktu. Kendi halinde biriydi. Olayın kasıtlı ve planlı olduğunu düşünüyorum. Katil zanlısı Y.S'yi olay yerinde gören tanıklar ve güvenlik kamerası görüntüleri var. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül 2023'te rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu.

Polis, yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna göndermiş, cesedin Aşkın Kaya'ya (24) ait olduğu belirlenmişti.

Başı ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Kaya ile ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti işlediği iddia edilen Y.S. ve ona yardım ettiği ileri sürülen arkadaşları C.S, B.S, M.Ş.U. ve A.S. gözaltına alınmıştı. Y.S. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.