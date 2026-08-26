Adana\'da Motosiklet Denetimi: 41 Sürücüye 1.3 Milyon Ceza

ADANA'da işlek cadde ve meydanlarda kask takmayan, ehliyeti olmayan ve gürültü kirliliğine neden olduğu belirlenen 41 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 266 bin lira ceza kesildi. Sürücülerden Cengiz T. (23), motosikletini yol kenarındaki araçların arasına park edip, uygulamadan kaçmak isterken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı. Trafiğinin yoğun olduğu Orhan Kemal Bulvarı'na konuşlanan ekipler, kurallara uymayan 41 sürücüyü tespit edip, uygulama noktasında durdurdu. Polisler, durdurulan motosiklet ve sürücüleri tek tek inceledi. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı.

'UÇAKLA KAZA YAPTIM'

Uygulama yapan polisleri gören sürücü Cengiz T., yol kenarında araçların arasına motosikletini park ederek, kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden trafik polisi, Cengiz T.'yi motosikletiyle birlikte uygulama noktasına götürdü. Kaskı olmayan Cengiz T.'nin, ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Kendisine ve motosiklet sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası yazılan Cengiz T., kolundaki yaranın kaza sonucu oluşup, oluşmadığının sorulması üzerine, "Uçakla kaza yaptım. Gerek yok, soru sormayın bana. Zaten ceza yedim, insanın morali bozuluyor" dedi.

8 ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın ardından ehliyeti olmayan, kask kullanmayan, gürültü kirliliğine neden olan 41 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 266 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca uygunsuzluk belirlenen 8 motosiklet de trafikten menedildi.