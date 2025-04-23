Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 22 yaşındaki Yakup Kaya yönetimindeki motosiklet, üzerinde 21 yaşındaki eşi Güllü Kaya ve 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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