Adana\'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 22 yaşındaki Yakup Kaya yönetimindeki motosiklet, üzerinde 21 yaşındaki eşi Güllü Kaya ve 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

ÇEVREDEKİLER HEMEN SUYA ATLADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE OĞLUN DURUMLARI İYİ

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.