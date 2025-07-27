Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada motosikletteki Selim (27) ve kardeşi Halil İbrahim Tabar (25) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?