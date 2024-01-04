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Adana'da Narkotik Polisi Okul Çevresinde Uyuşturucu Operasyonu Yaptı - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Polisi Okul Çevresinde Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

Adana'da narkotik polisi, çocuk ve gençlerin uyuşturucuya alışmaması için okul çevrelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüpheli görülen kişi ve araçlar aranırken, polis torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği noktaları da kontrol etti. Operasyonun ardından öğrenciler uyuşturucu konusunda uyarıldı.

04.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:34
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ADANA'da narkotik polisi okul çevresinde uyuşturucuya yönelik uygulama yaptı. Şüpheli görülen kişi ve araçları arayan polis, torbacıların uyuşturucu saklamak için kullanabileceği noktaları da aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocuk ve gençlerin uyuşturucuya alışmaması için çalışma başlattı. Okul çevrelerinde denetim yapan narkotik polisi, Seyhan ilçesi Ferit Celal Güven Caddesi'nde uygulama noktası oluşturdu. Şüpheli görülen araçlar durdurulurken, okulla ilişkisi bulunmayan kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapıldı. Öte yandan polis, okul çevrelerinde torbacıların, uyuşturucu saklamak için kullanabileceği çiçeklik, duvar kenarları ve otluk alanları da aradı. Ekipler uygulamanın ardından öğrencileri uyuşturucu konusunda uyardı. (DHA)

Adana\'da Narkotik Polisi Okul Çevresinde Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Kaynak: DHA
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