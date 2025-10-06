Adana'da Pastaneye Bombalı Saldırı - Son Dakika
Adana'da Pastaneye Bombalı Saldırı

Adana\'da Pastaneye Bombalı Saldırı
06.10.2025 00:50
Adana Seyhan'da pastaneye el bombası atıldı, şüpheli hızlıca yakalandı, bomba etkisiz hale getirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye kişi tarafından bombası atıldı.

BOMBA ATILDI! BÜYÜK PANİK

Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yeniden trafiği açıldı. Polisin, olayla incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

23:17
