Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

Adana\'da PKK\'ya yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK adına ateş yakıp yol kapatan ve eylemlerde molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı kullanan 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

01.06.2024 11:03
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ADANA'da, terör örgütü PKK adına ateş yakıp yol kapatan, bu eylemlerde molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı kullandıkları belirtilen 38 şüpheli gözaltına alındı. Eylemler sırasında çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK sempatizanlarının 21 Mart ve 2 Nisan'da kentte ateş yakarak yol kapatıp, eylemlerde de molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştığı görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerde yüzlerini bezle kapatan bir grubun, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda molotofkokteyli attığı sırada motosikletle yolda ilerleyen 2 kişinin, son anda yanmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Ayrıca başka bir grubun da Obalar Caddesi'nde yaktığı ateşin içine 2 el yapımı patlayıcı attığı ve ardı ardına patladığı görüldü. TEM ekipleri, söz konusu görüntülerdeki eylemlere katıldığı belirlenen 38 şüphelinin kimliğini tespit etti. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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