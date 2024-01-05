Adana\'da polis operasyonunda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, polisi görünce sırt çantasını bahçeye atıp, evinin penceresinden atlayan Ozan Z. (34) ile evdeki kardeşi Vedat Z. (31) yakalandı. Ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilen operasyonda kardeşler, tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşılan eve operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli Ozan Z. ile kardeşi Vedat Z.'nin müstakil evinin etrafını sarıp, demir kapıyı koçbaşıyla kırdı. Polisin geldiğini gören Ozan Z., sırt çantasını bahçeye atıp, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Arka sokakta bekleyen polis, Ozan Z. ile evde saklanan Vedat Z.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada, minderin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ile bahçedeki sırt çantasının içinde ise 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI VE ARAMASI VARMIŞ

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Ozan Z.'nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'Kasten yaralama' suçundan da arandığı tespit edildi. Sorguya alınan şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen tüfek ve tabancalar ise incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. (DHA)