Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Adana'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı.
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA
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