Adana'da sahilde bulunan cesetle ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da sahilde bulunan cesetle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Adana'da sahilde battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Cesedin kayıp olan Murat Arlı'ya ait olduğu belirlendi. Şüphelilerden Atilla Cücü, sorgusunda arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti ve tutuklandı.

26.07.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sahilde battaniyeye sarılı bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Otogarda değnekçilik yapan ve orada kalan Murat Arlı (61) geçen yıl 16 Aralık'ta kayboldu.

Arlı'nın kaybolmasından 3 ay sonra ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart'ta battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan cesedin, kayıp Murat Arlı'ya ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine oğlundan DNA örneği alındı.

Testin ardından cesedin Murat Arlı'ya ait olduğunu belirleyen ekipler soruşturmayı genişletti.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takiple, Arlı'nın cep telefonunun Kars'ta kullanıldığı tespit edildi.

Telefonun Arlı'nın otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün (65) oğlu tarafından kullanıldığını belirleyen ekipler, telefonun Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiğini saptadı.

Bunun üzerine Adana ve Kars'ta düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlardan Atilla Cücü'nün sorgusunda, "Kaldığımız yerde bir anlık öfkeyle arkadaşımı darbederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve motosikletimle drenaj kanalına attım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Adana, Cinayet, Gözaltı, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sahilde bulunan cesetle ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da sahilde bulunan cesetle ilgili 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement