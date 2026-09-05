Adana'da seyir halindeki kamyonun açılan damperi demir yolu köprüsüne takıldı, hasar oluştu
Adana Seyhan'da seyir halindeki bir kamyonun açılan damperi demir yolu köprüsüne takıldı. Köprünün altında sıkışan araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, kamyonda ve köprüde maddi hasar meydana geldi.
ADANA'da seyir halindeki kamyonun açılan damperi, demir yolu köprüsüne takıldı.
Kaza, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonun damperi seyir halindeyken açıldı. Bu sırada kamyonun damperi, demir yolu köprüsüne takıldı. Köprünün altında sıkışan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kamyonda ve köprüde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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