Adana'da Sıcaklık Çocukları Oyunlarından Etti - Son Dakika
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Adana'da Sıcaklık Çocukları Oyunlarından Etti

Adana\'da Sıcaklık Çocukları Oyunlarından Etti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı. Sıcaktan yakınan bir çocuk ise oyun oynamak için gölge olmasını beklediğini söyledi.

10.08.2024 18:36
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Adana'da sıcaklık çocukları oyunlarından etti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi, hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı

ADANA - Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı. Sıcaktan yakınan bir çocuk ise oyun oynamak için gölge olmasını beklediğini söyledi.

Bunaltıcı sıcakların etkisini hissettirdiği Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Meteorolojinin sık sık sıcak havaya yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, yüksek nem değerleri ile birlikte hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaştı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar gölgeleri tercih ederken, bir çocuk ise sıcak hava nedeniyle oyun bile oynayamadığından yakındı.

"O kadar sıcak ki oyun bile oynanmıyor"

Sıcak hava nedeniyle oyun oynayamadığından yakınan 7 yaşındaki Adnan Avcı, "O kadar sıcak ki oyun bile oynanmıyor. Oyun oynayamıyorum, terliyorum. Kardeşim ile de oynayamıyorum sıcak yüzünden. Akşamları serin olduğu için akşamları oyun oynuyoruz" dedi.

Adana'da sıcak havaların durulacak gibi olmadığını belirten Mehmet Davizan da, "Adana'da hava çok sıcak. Nem de yüksek olduğu için bizi bunaltıyor. Sıcakta çalışıyoruz, emek veriyoruz. Zor sıcaklarda çalışmak" şeklinde konuştu.

Adana'da yaşamanın sıcak hava nedeniyle zor olduğuna dikkat çeken Aydın Çıvak ise, "Burası çok sıcak, Adana yaşanacak bir yer değil. Ama mecburen yaşamak zorundayız. Hava sıcaklığından halimiz harap. Nem ile birlikte hava 40 derece ise oluyor 60-70 derece" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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