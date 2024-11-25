Adana'da Silahlı Saldırı: Abdulbasit Çamsar Hayatını Kaybetti

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HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da yemek yerken silahlı saldırıda başından vurulan Abdulbasit Çamsar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayda bacağından yaralanan mekan sahibi Halil Altın'ın tedavisininse sürdüğü öğrenildi.

Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.