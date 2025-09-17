Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
17.09.2025 06:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Adana'da motosikletli saldırganların açtığı ateşle yaralanan Sedat Oyunlu hastanede öldü.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Eser Barış, evine çıkmak için binanın kapısına yaklaştığı sırada, yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser Barış'ın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde ise çalıştığı spot mobilya dükkanının önüde bekleyen Sedat Oyunlu'nun yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı. Oyunlu kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.

Burada tedaviye alınan Sedat Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz Süper Lig ekibini uçuşa geçirdi Burak Yılmaz Süper Lig ekibini uçuşa geçirdi
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu
Fatih Sultan Mehmet’ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti
Lüksemburg Filistin Devleti’ni tanımaya hazır Lüksemburg Filistin Devleti'ni tanımaya hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin ertelenen kurultay davası hakkında ilk kez konuştu
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
İznik’te tarihi surların yanında erkek cesedi bulundu İznik'te tarihi surların yanında erkek cesedi bulundu

10:25
Yusuf Akçiçek’ten ilk maçında füze İptal olsa da beğeni aldı
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı
10:05
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
09:35
Sedat Peker’in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi
09:10
Galatasaray’ın rakibi deplasmanda şov yaptı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Galatasaray'ın rakibi deplasmanda şov yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:25
Yok artık Mourinho Fenerbahçe’nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
07:55
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
07:24
İşgal altındaki Gazze’de korkunç bilanço İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 10:28:07. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.