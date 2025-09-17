Adana\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Eser Barış, evine çıkmak için binanın kapısına yaklaştığı sırada, yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Barış, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eser Barış'ın öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE BEKLERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde ise çalıştığı spot mobilya dükkanının önüde bekleyen Sedat Oyunlu'nun yanına yaklaşan ve başlarında kask bulunan motosikletli iki şüpheli, Oyunlu'ya tabancayla ateş açıp, kaçtı. Oyunlu kalçasına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalırken, yaralı halde otomobiline binerek Adana Şehir Hastanesi'ne gitti.

Burada tedaviye alınan Sedat Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Oyunlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA