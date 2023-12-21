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Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Turan Rigan (44), hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için soruşturma başlattı.

Adana\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
21.12.2023 - 03:13,  Güncelleme: 03:15
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Turan Rigan (44),hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA
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