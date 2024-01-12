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Adana'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kişi Görüntülendi - Son Dakika
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Adana'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kişi Görüntülendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş merkezinde çıkan tartışma sonucunda bir kişi silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, C.K. tarafından tabancayla ateş edilen Ö.Ö, aynı anda başka bir kişi tarafından bıçakla darbedildi. Yaralanan Ö.Ö. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı.

Adana\'da Silahlı ve Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Kişi Görüntülendi
12.01.2024 - 11:58,
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Adana'da bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayıp darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş merkezinde Ö.Ö ile C.K arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında C.K, tabancayla Ö.Ö'ye ateş etti.

Bu sırada iş merkezindeki diğer daireden çıkan bir kişi de Ö.Ö'ye bıçakla saldırarak darbetti.

Omzundan ve ayağından yaralanan Ö.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, C.K. ile diğer saldırganı gözaltına aldı.

Saldırı anı ise binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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