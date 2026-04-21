Adana\'da Şoförlere Para Cezası

21.04.2026 10:10
Adana'da 60 toplu taşıma şoförüne trafik ihlalleri nedeniyle 198 bin 739 lira ceza kesildi.

ADANA'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 60 dolmuş ve otobüs şoförüne 198 bin 739 lira para cezası kesildi. Gereksiz korna çaldığı belirlenerek durdurulan otobüs şoförü Osman K. (46) gazetecilere hakaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan toplu taşıma aracı sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler ve dron ile kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 60 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

18 BİN LİRA CEZA KESİLİ, KADIN GAZETECİYE HAKARET ETTİ

Gereksiz korna kullandığı gerekçesiyle durdurulan otobüs sürücülerinden Osman K., kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. Osman K.'ye, 'Tedbirsiz ve saygısız araç sürme' ve 'Psikoteknik belgesi olmadan ticari araç sürme' maddelerinden 18 bin lira ceza kesildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda 60 sürücüye 198 bin 739 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES’e bastılar Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı
Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?
İstanbul’da okul önünde skandal afiş Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı

10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
